Ерохин: «В «Ростове» никто не нагнетает обстановку вокруг матча с ЦСКА»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал о том, с каким настроением команда подходит к матчу 20-го тура РФПЛ против ЦСКА. Напомним, ростовчане отстают от идущих на первом месте армейцев на три очка.

«В команде никто не нагнетает обстановку вокруг матча, готовимся планомерно, как и к любому другому сопернику.

ЦСКА – лидер чемпионата, в прошлом туре одержали победу в дерби со «Спартаком», против них непросто играть любой команде. Не стоит акцентировать на ком-то внимание. Из одиннадцати человек, которые выйдут против нас в стартовом составе, все очень квалифицированные мастера.

Конечно, у нас есть желание взять три очка, но, повторюсь, в ЦСКА на любой позиции действует футболист, способный сделать результат. Подходим к делу с серьезностью и намерением безупречно выполнить установку тренерского штаба», – сказал Ерохин.

Матч «Ростов» – ЦСКА состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.