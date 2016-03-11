Бенитес станет новым наставником «Ньюкасла»

Испанец Рафаэль Бенитес станет новым главным тренером «Ньюкасла». Как сообщает Canal+, английский клуб уже заключил соглашение со специалистом и планирует объявить о его назначении в ближайшее время. Отмечается, что помимо Бенитеса на пост наставника «сорок» также претендовали Дэвид Мойес и Брендан Роджерс.

Напомним, что сегодня с должности главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов был уволен Стив Макларен. После 28 туров «Ньюкасл» занимает 19 строчку в турнирной таблице английской Преьмер-лиги, имея в своем активе 24 очка.