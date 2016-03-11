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    Чалый: «Зенит» прибавляет от игры к игре и будет бороться за победу в чемпионате»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый рассказал о своих ожиданиях от игры 20 тура чемпионата России против «Зенита».

    — Кто из футболистов здоров и готов сыграть в Санкт-Петербурге?

    — На сегодняшний день все, кроме Набиуллина, у которого идет реабилитационный период после травмы и операции, готовятся к игре.

    — Какие впечатления о команде соперника?

    — Команда «Зенит» прибавляет от игры к игре. Те моменты, которые они не реализовали в матче с «Бенфикой», не позволили им выйти в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Это один из лидеров нашего футбола, однозначно «Зенит» будет бороться за первое место.

    — Вы увидели какие-то слабые стороны «Зенита» в матче с «Бенфикой»?

    — У каждой команды есть слабые стороны, также, как и сильные. Мы делали разбор и обращали на это внимание.

    — Халку уделите особое внимание?

    — Каждому футболисту мы будем уделять особое внимание.

    Источник: ФК «Рубин»

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    11.03.2016 15:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1306

      Taps 11 марта 2016, 18:13

      После Кубка чемпионов пока не уйдут Вошь и Квадратный -
      игры "Зениту" не видать.
      4-5 место светит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 11 марта 2016, 16:32

      куда прибавляет???
      4 игры 2 гола забито...
      о какой прибавке может идти речь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 11 марта 2016, 16:08

      в следующем году

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 марта 2016, 16:04

      Подколол Газтрубабомжпроект))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 11 марта 2016, 16:01

      Эвалар Хонда дринк для суставов

      0
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