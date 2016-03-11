Хачериди не хотел бы играть в России

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди сообщил, что никогда не думал о том, чтобы перебраться в российскую Премьер-лигу.

- В интернете много критикуют Евгения Селезнева, который перешел в краснодарскую «Кубань». Удивлены выбором нападающего сборной Украины?

– Понимаю, что многие смотрят на трансфер в политическом ракурсе, но Женя поехал играть в футбол и зарабатывать деньги для семьи. Это его право, и не мне судить его выбор.

- А Евгений Хачериди поехал бы играть в Россию в случае привлекательного контракта?

– Я бы точно не поехал, – цитирует Хачериди «Футбол 24».