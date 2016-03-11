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Хачериди не хотел бы играть в России

11 марта 2016, 15:35
7

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди сообщил, что никогда не думал о том, чтобы перебраться в российскую Премьер-лигу.

- В интернете много критикуют Евгения Селезнева, который перешел в краснодарскую «Кубань». Удивлены выбором нападающего сборной Украины?

– Понимаю, что многие смотрят на трансфер в политическом ракурсе, но Женя поехал играть в футбол и зарабатывать деньги для семьи. Это его право, и не мне судить его выбор.

- А Евгений Хачериди поехал бы играть в Россию в случае привлекательного контракта?

– Я бы точно не поехал, – цитирует Хачериди «Футбол 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Динамо К Кубань (ЛФЛ) Селезнев Евгений Хачериди Евгений
Комментарии (7)
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Dinamo4emp
1457700421
Бомбардир как будто специально такие интервью выкладывает.Неужели эта информация полезна нам знать?)
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Sergil
1457702311
Да кому ты нужен, недофутболист...
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Asbjorn
1457702360
Бомбардир вне политики
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ФК Зенит всея Руси
1457706660
Вроде не звали.
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nemolod
1457719417
Никогда не говори никогда!
Ответить
Красный Ливерпуль
1457719555
У нас своих Хачериди хватает, пол Москвы
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