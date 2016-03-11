ЦСКА отправился на матч с «Ростовом» без Цауни, Набабкина и Страндберга

Стал известен состав, в котором московский ЦСКА отправился на игру 20 тура российской Премьер-лиги против «Ростова». Отметим, что в заявку армейцев на игру не попали защитник Кирилл Набабкин, хавбек Александр Цауня и нападающий Карлос Страндберг.

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Марио Фернандес, Василий Березуцкий, Георгий Щенников.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Сергей Ткачев, Роман Широков, Александр Головин.

Нападающие: Ахмед Муса, Кирилл Панченко, Аарон Оланаре.