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  • Орлов: «Попадание «Зенита» в 1/8 финала ЛЧ – это сверхдостижение»

Орлов: «Попадание «Зенита» в 1/8 финала ЛЧ – это сверхдостижение»

11 марта 2016, 12:40
10

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что выступление «Зенита» в розыгрыше Лиги чемпионов этого сезона можно назвать успешным. Напомним, что питерцы покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив по итогам двухматчевого противостояния португальской «Бенфике» с общим счетом (1:3).

«Зенит» в третий раз за четыре года попадает в 16 лучших команд Европы. При нашей инфраструктуре, при наших футболистах для «Зенита» это сверхдостижение. «Зенит» пока не способен выиграть Лигу чемпионов, но определенный уровень держит. На одной стадии с «Зенитом» вылетел «Челси».

«Зенит» заработал в этой Лиге чемпионов 35 миллионов Евро. 25 миллионов призовых плюс 10 миллионов от маркетинга. Мы будем вспоминать Андре Виллаш-Боаша, говорить о нем – судя по всему, его время в клубе подходит к завершению. Он выиграл чемпионский титул, впервые занял первое место в группе Лиги чемпионов. Одержал пять побед подряд. Помог раскрыться Дзюбе. Халк забил 18-й гол в еврокубках за «Зенит», опередил по этому показателю Андрея Аршавина, вышел на второе место за Александром Кержаковым. Нельзя говорить, что «Зенит» провалился с Виллаш-Боашем. «Зенит» достойно выглядел в Европе.

Слышал мнение: «Зенит» лишил Россию возможности получить третью путевку в Лигу чемпионов». Ничего себе, лишил! А кто Россию подтянул на тот уровень, что три команды в Лиге стали возможны, – разве не «Зенит»? Где ЦСКА? Почему из Лиги Европы все наши клубы вылетели?», - сказал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Бенфика Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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REDWHITE_
1457691980
Опять Генкины сопли полетели))
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FanatSerj
1457692406
Геннадий в своем репертуаре, хвалит свое болото аж взахлёб, лишь бы слюной старый человек не подавился, а тож без него Зенит и не Зенит. Сверх достижений ни у кого не было, все клубы выступили ровно, благодаря этому и был поставлен рекорд по набору коэффициента. Хорошо, что не было клубов которые еще на стадии квалификации по вылетали.
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nemolod
1457692605
Для команды,в которую вливают сотни миллионов,а на еврокубках заработала всего 35- b это сверх-достижение? На языке производства-это просто убыточное предприятие,а на языке спорта-это нынешняя Челси-2! Такая финансово-обеспеченна и прилично укомплектованная команда должна ежегодно выходить в плей-офф еврокубков и проигрывать лишь командам уровня Реала,Барсы,Баварии,ПСЖ!
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ФК Зенит всея Руси
1457693024
Нас такой результат не устраивает. И команда и тренеры недоработали. Можно было и нужно было выступить лучше. Как по качеству игры, так и по набранным очкам, итоговым результатам. Надеюсь, после ухода Боаша команду примет тренер хорошего уровня.
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Громит
1457696309
Вылететь от нынешней Бенфики это провал, как по мне.
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nikola paganini
1457761676
если б у зенита бюджет был как у урала-миллиард р.в год тогда это было бы сверхдостижением.
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