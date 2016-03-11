Орлов: «Попадание «Зенита» в 1/8 финала ЛЧ – это сверхдостижение»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что выступление «Зенита» в розыгрыше Лиги чемпионов этого сезона можно назвать успешным. Напомним, что питерцы покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив по итогам двухматчевого противостояния португальской «Бенфике» с общим счетом (1:3).

«Зенит» в третий раз за четыре года попадает в 16 лучших команд Европы. При нашей инфраструктуре, при наших футболистах для «Зенита» это сверхдостижение. «Зенит» пока не способен выиграть Лигу чемпионов, но определенный уровень держит. На одной стадии с «Зенитом» вылетел «Челси».

«Зенит» заработал в этой Лиге чемпионов 35 миллионов Евро. 25 миллионов призовых плюс 10 миллионов от маркетинга. Мы будем вспоминать Андре Виллаш-Боаша, говорить о нем – судя по всему, его время в клубе подходит к завершению. Он выиграл чемпионский титул, впервые занял первое место в группе Лиги чемпионов. Одержал пять побед подряд. Помог раскрыться Дзюбе. Халк забил 18-й гол в еврокубках за «Зенит», опередил по этому показателю Андрея Аршавина, вышел на второе место за Александром Кержаковым. Нельзя говорить, что «Зенит» провалился с Виллаш-Боашем. «Зенит» достойно выглядел в Европе.

Слышал мнение: «Зенит» лишил Россию возможности получить третью путевку в Лигу чемпионов». Ничего себе, лишил! А кто Россию подтянул на тот уровень, что три команды в Лиге стали возможны, – разве не «Зенит»? Где ЦСКА? Почему из Лиги Европы все наши клубы вылетели?», - сказал Орлов.