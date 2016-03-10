Президент «Хетафе»: «Барселона» проявила неуважение, Пике вел себя очень плохо»

Президент «Хетафе» Анхель Торрес отказался участвовать в совместном обеде со своим коллегой из «Барселоны» перед матчем 29-го тура Примеры, объяснив отказ поведением игроков каталонского клуба после прошлого матча команд.

«Барселона» проявила неуважение. Я думаю, что Пике очень плохо себя вел. Все, что случилось на Хэллоуин, было инициативой игроков «Барселоны», и, по-моему, они перестарались.

Никто из «Барселоны» не позвонил мне, чтобы попросить прощения за случившееся. Я всегда буду защищать свой клуб и никому не позволю переступать через нас. Не имеет значения, что «Барселона» – большой клуб», – сказал Торрес.

Напомним, после матча первого круга Примеры между «Хетафе» и «Барселоной», который состоялся 31 октября, игроки каталонцев сорвали пресс-конференцию и испачкали красной краской гостевую раздевалку, отмечая Хэллоуин.