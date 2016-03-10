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  • Президент «Хетафе»: «Барселона» проявила неуважение, Пике вел себя очень плохо»

Президент «Хетафе»: «Барселона» проявила неуважение, Пике вел себя очень плохо»

10 марта 2016, 20:45
1

Президент «Хетафе» Анхель Торрес отказался участвовать в совместном обеде со своим коллегой из «Барселоны» перед матчем 29-го тура Примеры, объяснив отказ поведением игроков каталонского клуба после прошлого матча команд.

«Барселона» проявила неуважение. Я думаю, что Пике очень плохо себя вел. Все, что случилось на Хэллоуин, было инициативой игроков «Барселоны», и, по-моему, они перестарались.

Никто из «Барселоны» не позвонил мне, чтобы попросить прощения за случившееся. Я всегда буду защищать свой клуб и никому не позволю переступать через нас. Не имеет значения, что «Барселона» – большой клуб», – сказал Торрес.

Напомним, после матча первого круга Примеры между «Хетафе» и «Барселоной», который состоялся 31 октября, игроки каталонцев сорвали пресс-конференцию и испачкали красной краской гостевую раздевалку, отмечая Хэллоуин.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Испания Хетафе Барселона
Комментарии (1)
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Aztec58
1457632501
Ещё 1 ноября 2015 г. «Барселона» выступила с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего по окончании выездного матча 10-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0). «Учитывая реакцию, последовавшую на поступок наших игроков, «Барселона» хотела бы заявить следующее. Первое. Футболисты ни в коем случае не хотели оскорбить или обидеть никого из команды «Хетафе». Второе. Появление наших игроков в пресс-конференц зале в момент нахождения там Виктора Родригеса — досадное и случайное стечение обстоятельств. Мы хотели бы извиниться перед ним лично и подчеркнуть, что относимся к нему с уважением. Запись свидетельствует, что один из игроков «Барселоны» сказал во время вторжения: «Куда мы идем? Мы не туда попали». Третье. Команда осознает всю степень ответственности за случившееся и приносит извинения всем, кого оскорбил этот инцидент, в первую очередь игрокам и болельщикам «Хетафе», – говорится в заявлении «Барселоны». Что касается краски в раздевалке, то игроки Барсы полностью отрицали свою причастность к этому.
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