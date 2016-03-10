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    На «Лужниках» завершили возведение трибун

    На реконструируемом стадионе «Лужники» завершили возведение трибун, о чем сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

    «Пройден важный этап – строители закончили монтаж сборно-железобетонных конструкций настила трибун. В ходе работ рабочие уложили 12 тысяч элементов покрытия.

    Осенью на обновленных трибунах стадиона появятся первые кресла болельщиков. Их цвет – бордовый с золотым. Такую цветовую гамму выбрали москвичи на городском портале «Активный гражданин». В голосовании приняли участие более 137 тысяч горожан», – сообщил Бочкарев.

    Как сообщается на официальном стайе Департамента, количество зрительских мест после реконструкции Большой спортивной арены увеличится с 78 до 81 тысячи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 17:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +838

      sined1951 11 марта 2016, 11:20

      Администрация! Когда даете заметку о строительстве, то всегда нужно публиковать и фото объекта.

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      Рейтинг: +78

      msbleff 10 марта 2016, 17:17

      в активном гражданине голосуют одни бабки и дети до 16. самую худшую расцветку выбрали.

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