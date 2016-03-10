Аленичев: «Зенит» проиграл не самой сильной команде»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает закономерным вылет «Зенита» из Лиги чемпионов. Напомним, что вчера состоялась ответная встреча петербургского клуба с «Бенфикой», которая завершилась победой португальцев (2:1). Первый матч также был за «орлами» (1:0).

«Вылеты наших команд из еврокубков показывают, что значит переход с системы «весна- осень» на «осень-весна».

«Зенит» проиграл не самой сильной команде. Конечно, это только первые матчи, сейчас подготовка не та, но это не оправдание. Думаю, что это как раз показатель уровня российского футбола», – сказал Аленичев.