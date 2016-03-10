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Аленичев: «Зенит» проиграл не самой сильной команде»

10 марта 2016, 15:36
21

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает закономерным вылет «Зенита» из Лиги чемпионов. Напомним, что вчера состоялась ответная встреча петербургского клуба с «Бенфикой», которая завершилась победой португальцев (2:1). Первый матч также был за «орлами» (1:0).

«Вылеты наших команд из еврокубков показывают, что значит переход с системы «весна- осень» на «осень-весна».

«Зенит» проиграл не самой сильной команде. Конечно, это только первые матчи, сейчас подготовка не та, но это не оправдание. Думаю, что это как раз показатель уровня российского футбола», – сказал Аленичев.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Лига чемпионов Бенфика Зенит Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (21)
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кошмарик
1457613864
Согласен.. Бенфика не самая сильная команда.. зато ЦСКА выиграл у самой сильной.. И выиграл как говорится " в одни ворота"
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18JG
1457614190
Дмитрий Анатольевич, при всем моем уважение к вам, но заткнулись бы вы, ибо "Спартак" почаще всасывает, и причем не самым сильным командам, ага.
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REDWHITE_
1457615187
даже Великому Шуртану проект проигрывал))) аха-ха
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PNZ1985
1457617788
великий мыслитель Аленичев! во времена побед наших клубов в еврокубках именно модель весна- осень была
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ФК Зенит всея Руси
1457620385
А что, Аленичев уже решил все проблемы этого своего очень успешного клуба, да?
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REDWHITE_
1457621427
Из проекта вышел газ)) Интересно, сколько царь разрешит потратит бюджетных денег на недоклуб?
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hodyrev
1457621634
Че все злые такие,это оправданно это и есть уровень нашего футбола а точнее его максимум!
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Black Giz
1457624400
Ребята, давайте жить дружно!
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Zubo
1457624756
Да проиграли, но я считаю выступили достойно , это 1/8 финала, игра на вылет, Челси тоже вылетел. Я видел ребята боролись. Лично я вижу опять одну проблему это ыизика так как дожать Бенфику не хватило именно сил , а не умения...
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Лыков
1457626559
Дибилизм. Весна осень или осень весна. Какая разница. Все равно лига чемпионов начинается в феврале а нас мороз и снег. Пусть мудко зиму отменит. Аленичев туда же. Тупеет или под мудко прогибается
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