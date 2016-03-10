Корнеев: «Виллаш-Боаш абсолютно не угадал с составом»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал поражение команды от португальской «Бенфики» (1:2) в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

«Если команда хочет добиваться успехов в Лиге чемпионов, то громкие трансферы являются оправданными. А «Зенит» – это клуб с большими амбициями, и без сомнений можно сказать, что за него выступает большое число сильных игроков. У питерского клуба проблема – это Андре Виллаш-Боаш, а не футболисты. Что касается прошедшей игры с «Бенфикой», то португалец абсолютно не угадал с составом. Когда Олег Шатов и Игорь Смольников вышли на поле, то они очевидно усилили игру.

«Зенит» стал доминировать и показывать тот футбол, который мы от него ждали. Еще одной тренерской ошибкой, на мой взгляд, было то, что на поле появился Артур Юсупов. Сегодня прочитал, что Виллаш-Боаш хотел усилить центральную зону, но Маурисио и Витсель там и так неплохо справлялись, кроме того присутствовал баланс в игре между линиями. Но с выходом Юсупова этот баланс нарушился. Не случайно первый гол от «Бенфики» был пропущен именно через центральную зону. Мелочей не бывает, и от этого решения зависело то, что мы увидели на поле», – сказал Корнеев.

Напомним, что по сумме двух матчей «Зенит» уступил португальскому клубу со счетом 1:3.