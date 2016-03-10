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Корнеев: «Виллаш-Боаш абсолютно не угадал с составом»

10 марта 2016, 13:48
6

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал поражение команды от португальской «Бенфики» (1:2) в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

«Если команда хочет добиваться успехов в Лиге чемпионов, то громкие трансферы являются оправданными. А «Зенит» – это клуб с большими амбициями, и без сомнений можно сказать, что за него выступает большое число сильных игроков. У питерского клуба проблема – это Андре Виллаш-Боаш, а не футболисты. Что касается прошедшей игры с «Бенфикой», то португалец абсолютно не угадал с составом. Когда Олег Шатов и Игорь Смольников вышли на поле, то они очевидно усилили игру.

«Зенит» стал доминировать и показывать тот футбол, который мы от него ждали. Еще одной тренерской ошибкой, на мой взгляд, было то, что на поле появился Артур Юсупов. Сегодня прочитал, что Виллаш-Боаш хотел усилить центральную зону, но Маурисио и Витсель там и так неплохо справлялись, кроме того присутствовал баланс в игре между линиями. Но с выходом Юсупова этот баланс нарушился. Не случайно первый гол от «Бенфики» был пропущен именно через центральную зону. Мелочей не бывает, и от этого решения зависело то, что мы увидели на поле», – сказал Корнеев.

Напомним, что по сумме двух матчей «Зенит» уступил португальскому клубу со счетом 1:3.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (6)
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Alex3920486
1457608592
Продал португалец игру, продал...Видно было и по ДАни, который не играл вообще... и пас Дзюбе, дал специально - кривой.. Сука. Иди на хер Боаш!!
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REDWHITE_
1457608614
Корнеев: «Виллаш-Боаш абсолютно не угадал с проектом»))))))
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Alex3920486
1457608622
Жир, Сольников и Шатов - МОЛОДЦЫ!!!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457613723
У "Рубина" появился шанс добить зверя в его болоте.
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klironce
1457617180
Ага, ра*пизделся, а не ты ли сам *банутые трансферы совершал м*дак?
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Файдаэн_Шаз
1457618842
Корнеев грубо раскритиковал Вилаш-Боаша. Прямо по Стругацким заголовок.
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