Мельников: «Резервистов «Бенфики» были обязаны переиграть»

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что «Бенфику» надо было обыгрывать.

«Бенфика» - это действительно был наиболее слабый клуб из всех возможных вариантов. Да еще и с проблемами в обороне. Тем более из-за дисквалификации не смогли сыграть на «Петровском» несколько футболистов, основной вратарь Жулио Сезар не прилетел. Потери более весомые, чем у «Зенита», тоже пострадавшего из-за дисквалификаций. Дзюба, Шатов и Халк должны были переигрывать футболистов резервного состава «Бенфики», - сказал специалист.

Напомним, что подопечные Андре Виллаша-Боаша в ответном матче 1/8 финала ЛЧ проиграли «Бенфике» со счетом 1:2.