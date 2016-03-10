Кокорин: «Думали, что сможем дожать «Бенфику»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:2).

«По первому тайму скажу, что соперник хорошо играл – прессинговал, не давал принимать мяч свободно. А уже во втором тайме, практически с самого начала позволяли много принимать и контратаковать. Мы этим воспользовались и забили гол. И потом были хорошие моменты.

Мне все понравилось, кроме результата. В какой-то момент мы в себя поверили. Думали, что сможем дожать «Бенфику». Но пропустили нелепый гол.

Сейчас нужно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке России», - сказал Кокорин.