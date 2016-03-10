Виллаш-Боаш: «Мы верим в Кокорина»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оценил игру новичка команды нападающего Александра Кокорина.

«Он недавно прибыл в команду и ещe не до конца встроен в неe. Надо быть более терпеливым, чтобы он начал лучше взаимодействовать со своими одноклубникам. Но мы верим в него, верим в его качества и думаем, что у него это получится», — заявил Виллаш-Боаш.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:2), Кокорин вышел в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.