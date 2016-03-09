Витсель: «Зенит» был сильнее «Бенфики»

Бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель считает, что его команда не по делу уступила «Бенфике» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник забил в концовке. Да, им немного повезло. Игра была в наших руках, у нас были возможности забивать еще. Но мы не смогли, вот это грустно. Особенно грустно от того, что мы вели игру до счета 1:1. Игра была в наших руках, мы были сильнее, чем они», - сказал Витсель.

Напомним, что «Зенит» открыл счет в матче, но в концовке «Бенфика» забила два гола и добилась победы.