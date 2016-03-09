Веденеев: «Зенит» сыграл на пределе возможностей»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение российского клуба от «Бенфики» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Португальская команда была немножко сильнее в каждом компоненте. Чуть-чуть быстрее и свежее в каждом эпизоде. Если бы не гол «Зенита», все было бы закономерно. Питерцы повели в счете, и появилась серьезная надежда, но ей не суждено было сбыться. Нарушение? Оно было далеко от ворот, поэтому у «Бенфики» еще была возможность заглушить эту атаку. Были моменты, когда судья ошибался и в пользу португальцев.

В случае с голом «Бенфики» центральные защитники «Зенита» должны были двигаться в сторону ворот на случай отскока, тем самым не дать форварду противника сыграть на добивании. Они потеряли концентрацию и в итоге допустили позиционную ошибку в обороне.

Сегодня «Зенит» играл на пределе своих возможностей. Игроки шли в борьбу, играли в подкатах. Лучше сыграть они не могли. Надеюсь, что теперь команда Андре Виллаш-Боаша сосредоточится на чемпионате. Другое дело, что в РФПЛ иная мотивация. В чемпионате России не у всех так горят глаза, как в Лиге чемпионов», — сказал Веденеев.