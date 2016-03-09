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«Зенит» – «Бенфика». Кокорин выйдет в стартовом составе

9 марта 2016, 19:09
18

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков, Маурисио, Витсель, Данни, Халк, Кокорин, Дзюба.

«Бенфика»: Эдерсон, Фейса, Санчес, Линделоф, Семеду, Пицци, Элизеу, Гайтан, Самарис, Жонас, Митроглу.

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.

Источник: ФК «Зенит»
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика
Комментарии (18)
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REDWHITE_
1457539879
ВПЕРЕД БЕНФИКА!!!! ВСЯ РОССИЯ ЗА ТЕБЯ!!!
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westerose
1457540165
Кокорин? Значит все же поражение(
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mahb9ik
1457540614
творят что хотят, правильно АБВ уходит отсюда, вряд ли он вообщем бы купил бы его
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REDWHITE_
1457541012
а теперь серьезно. Боаш выпустил к дзюбе, еще такого же нулевого игрока, но это полбеды. Бенфика разжимается в атаку с огромной скоростью, дзюба и коко назад не бегают, значит большая вероятность, что на контратаке Бенфика поймает зенит.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457541306
Надо в состав включить игрока Допинг.
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Zenit_EKB_88
1457541386
У шатова и смольникова были травмы и они выйдут во втором тайме!!!
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Tolibjon
1457542463
Зенит 2-0
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dvb
1457544665
Конечно Кокорин самое большое разочарование. Даже Смолова видно как играет, а от этого всё ждут, ждут и ждут.... Когда человек уже покажет свой "фантастический" уровень........ я сейчас игру Зенит - Бенфика смотрю и думаю, что он против своей команды играет...
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edw7777
1457547696
Кто толкает это убожество?
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199077
1457549454
Бенфика спокойно, на классе обыграла средненький клуб из России.
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