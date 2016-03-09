«Зенит» – «Бенфика». Кокорин выйдет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков, Маурисио, Витсель, Данни, Халк, Кокорин, Дзюба.

«Бенфика»: Эдерсон, Фейса, Санчес, Линделоф, Семеду, Пицци, Элизеу, Гайтан, Самарис, Жонас, Митроглу.

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.