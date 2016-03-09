Дзюба: «Наша цель — четвертьфинал»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил о настрое своей команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Напомним, в первой встрече португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«Я надеюсь продемонстрировать свои остальные игровые качества еще не раз, в Лиге чемпионов и в матчах за сборную. Цель «Зенита» — четвертьфинал, а если мы туда попадем, то уже каждый из нас захочет замахнуться на большее.

Уровень Лиги чемпионов? Первая игра в Валенсии была тяжелая, сразу стало видно, что уровень немного другой, все делается намного быстрее, сложнее было с психологической точки зрения», — сказал форвард.

Напомним, что матч начнется в 20:00.