Промес вызван в сборную на матчи с Англией и Францией

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес вызван в расположение сборной Голландии на товарищеские матчи со сборными Англии и Франции.

Вратари: Зут (ПСВ), Силлессен («Аякс»), Вермер («Фейеноорд»).

Защитники: Питерс («Сток Сити»), Дейкс, Вельтман (оба – «Аякс»), Блинд («Манчестер Юнайтед»), Янмат («Ньюкасл»), Брума, Виллемс (оба – ПСВ), ван Дейк («Саутгемптон»), Влар («АЗ»), Летсерт («Утрехт»).

Полузащитники: Аффелай («Сток Сити»), Классен, Базур (оба – «Аякс»), Вейналдум («Ньюкасл»), Проппер (ПСВ), Класи («Саутгемптон»), Снейдер («Галатасарай»), Промес («Спартак»), Роббен («Бавария»).

Нападающие: Депай («Манчестер Юнайтед»), Нарсинг, Локадия, Л. де Йонг (все – ПСВ), Хунтелар («Шальке»), Янссен («АЗ»).