«Зенит» – «Бенфика». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой». Напомним, в первом матче португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:00. Не пропустите!