Малафеев: «Настроение тревожное»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что нервничает перед ответной встречей 1\8 финала ЛЧ против «Бенфики».

«Если честно, настроение перед ответной встречей с «Бенфикой» тревожное. Это, правда, скорее эмоциональное восприятие ситуации после ничьей в Краснодаре. Там и игра не очень-то далась, и результат 0:0 – непонятный. Но главное, в этом матче не было какого-то задора, всплеска радости, которые можно видеть у команды по ходу сезона, когда она и играет хорошо, и победы идут.



Впрочем, не исключаю, что ребята уже невольно концентрировались именно на встрече с «Бенфикой», и в этот вечер им было не до чемпионата», - сказал Малафеев.