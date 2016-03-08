Ибрагимович: «ПСЖ» родился в тот день, когда сюда пришли катарцы»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился своим мнением о развитии клуба.

«Этот проект запустили три года назад. При всем уважении к прошлым заслугам, я думаю, что клуб родился в тот день, когда сюда пришли катарцы.

По тому же пути пошел и «Челси» десять лет назад. Только посмотрите, как много времени им потребовалось, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Опыт играет важную роль, нужно время. «ПСЖ» будет бороться за Лигу чемпионов, пока не выиграет ее – со мной или без меня», – сказал Ибрагимович.