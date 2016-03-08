Ибрагимович: «Предложения будут, мое будущее выглядит хорошим»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы готовились к этой игре на протяжении последних недель, и мы готовы. Пока еще мы не обсуждали тактику и стратегию, но будем следовать инструкциям тренера. Этот матч не будет похож на предыдущий», – приводит слова Ибрагимовича Get French Football News.

Также футболист рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Возраст – это то, как ты себя чувствуешь, а я не чувствую себя старым. Став зрелым, я сказал себе, что ничего для меня не изменится, если я не выиграю Лигу чемпионов. Но я был бы счастлив победить в этом турнире. Я выиграл много трофеев со многими клубами . В этом году у меня есть шанс победить в Лиге чемпионов. Я попытаюсь».

Также Ибрагимович ответил на вопрос о возможном переходе в АПЛ.

«В ближайшие три месяца я буду думать только о «ПСЖ» и чемпионате Европы. Я не собираюсь сейчас принимать решения относительно будущего. Я ничего сейчас не обсуждаю и не беспокоюсь. Предложения будут, мое будущее выглядит хорошим».