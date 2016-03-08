Виллаш-Боаш: «Гарай завтра сможет сыграть»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о кадровой ситуации в команде перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Гарай завтра сможет сыграть. Кришито и Хави Гарсия дисквалифицированы, остальные – в порядке. Шатов и Смольников попадут в заявку на матч. Выйдут ли в основе – решим завтра. В любом случае, кто бы ни вышел на поле, важно, чтобы они показали волю и желание победить в этот исторический момент.

Наш игровой ритм в норме, мы получили необходимую практику и физически в полном порядке. К тому же мы играем дома», – сказал Виллаш-Боаш.

Также наставник петербуржцев прокомментировал игровую форму Халка.

«Халк полон желания играть и побеждать. Неудачи могут случаться с любыми, но команда поддерживает его и помогает набрать лучшую форму».

Кроме того, португалец заявил, что ему неизвестны планы клуба относительно Александра Кержакова.

«Что касается Кержакова, то у него контракт с «Цюрихом». Не знаю о планах клуба на его счет. У него идут хорошо дела там, у нас – здесь».

Матч «Зенит» – «Бенфика» состоится в среду, 9 марта. Начало – в 20:00 по московскому времени.