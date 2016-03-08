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Лодыгин: «Моя цель – сыграть на ноль»

8 марта 2016, 19:13

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин пообщался с журналистами на пресс-конференции, посвященной ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Напомним, первая встреча завершилась победой португальцев со счетом 1:0.

«У нас были серьезные матчи, и в целом команда хорошо действовала, к тому же один пропущенный гол – это не так уж и плохо. Моя цель — сыграть на ноль. Это будет очень важно именно в этом матче.

Все сыгранные против «Бенфики» матчи не были одинаковы. В этом году они действуют более собрано.

Минус в том, что первый матч мы провели после долгой паузы, когда на протяжении почти трех месяцев у нас не было официальных игр», – сказал Лодыгин.

Голкипер петербуржцев не смог выделить кого-то в составе соперников.

«Несмотря на то, что Жонас забил гол, все 90 минут он опасен не был. Вся «Бенфика» действовала отлично и выделить кого-то трудно».

Кроме того, Лодыгин оценил игру Халка.

«Что касается Халка, то ему тоже нужен ритм. Понимаю, все ждут быстрого результата от него, но ему тоже нужны игры. Халк набирает или уже набрал нужную форму. В ближайших матчах он это докажет»

Матч «Зенит» – «Бенфика» состоится в среду, 9 марта. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Бенфика Лодыгин Юрий
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