Данни: «Зенит» на сто процентов готов к матчу с «Бенфикой»

Полузащитник «Зенита» Данни заявил, что он верит в победу над «Бенфикой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Зенит» уверен в себе больше, чем перед первым матчем. Мы готовы на сто процентов к ответному поединку. «Бенфика» является сильным соперником, но и мы чувствуем свою силу. Мы играем в Санкт-Петербурге и хотим добиться победы», - сказал Данни.

Напомним, что матч «Зенит» - «Бенфика» состоится 9 марта и начнется в 20.00 по московскому времени. В первом матче российский клуб уступил на выезде со счетом 0:1.