Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Пока мы Нойштедтера на гражданство не представляли»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как проходит процесс натурализации полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.

    «Это не от нас зависит. Пока мы его на гражданство не представляли. В Германии нет двойного гражданства.

    Для того, чтобы быть гражданином России, ему надо отказываться от немецкого гражданства. Либо он должен сделать выбор, либо министерство юстиции должно сделать исключение. Все просьбы мы высказали», – заявил Мутко.

    Ранее главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявлял, что Нойштедтер мог бы попасть в заявку команды на Евро-2016, если получит российское гражданство.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2016 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      LTY 8 марта 2016, 14:49

      Как бы есть там двойное гражданство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 марта 2016, 14:39

      А вот зто уже интересно....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11