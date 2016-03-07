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  • Кирьяков: «Похоже, «Динамо» ошиблось с приглашением Погребняка»

Кирьяков: «Похоже, «Динамо» ошиблось с приглашением Погребняка»

7 марта 2016, 18:32
7

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о выступлениях форварда бело-голубых Павла Погребняка в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент Погребняк провел за москвичей в РФПЛ 12 матчей и забил в них один гол.

– Не раз доводилось слышать, что «Кубань» ошиблась с приглашением Аршавина и Павлюченко. Про «Динамо» и Погребняка такое можно сказать?

– Пока такое чувство, к сожалению, есть. Похоже на то. Форвард с таким опытом в таких моментах должен выжимать максимум. Да, борется, бьется, цепляется за мячи. Но для нападающего с такой фамилией этого недостаточно. Где голы? От Погребняка ожидал большего.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Кирьяков Сергей
Комментарии (7)
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REDWHITE_
1457365772
пора в зенит возвращаться
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koka7751
1457366536
Пора в "Кайрат", там таких берут.
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Вомбат
1457374651
Они что все там в Динамо идиоты - когда покупали его у Рединга, не поинтересовались даже почему он (в команде-середняке чемпионшипа) уже год сидит на лавке?
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sined1951
1457380513
Просто он бесплатно достался.
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Серёга-Динамовец
1457417067
Паша-Деревяша ни о чём!!!
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