Кирьяков: «Похоже, «Динамо» ошиблось с приглашением Погребняка»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о выступлениях форварда бело-голубых Павла Погребняка в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент Погребняк провел за москвичей в РФПЛ 12 матчей и забил в них один гол.

– Не раз доводилось слышать, что «Кубань» ошиблась с приглашением Аршавина и Павлюченко. Про «Динамо» и Погребняка такое можно сказать?

– Пока такое чувство, к сожалению, есть. Похоже на то. Форвард с таким опытом в таких моментах должен выжимать максимум. Да, борется, бьется, цепляется за мячи. Но для нападающего с такой фамилией этого недостаточно. Где голы? От Погребняка ожидал большего.