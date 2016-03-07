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    Цорн: «За Оздоевым и Набиуллиным пристально следят европейские клубы»

    Футбольный агент Томас Цорн, представляющий интересы игроков «Рубина» Магомеда Оздоева и Эльмира Набиуллина, заявил, что ряд европейских клубов заинтересован в приобретении его клиентов.

    – Имя Оздоева в последнее время часто встречалось в новостях. Насколько реальны все эти разговоры о переходе в «Ливерпуль», «Зенит», «Спартак»?

    – Были запросы из Европы, я общался как с немецкими, так и с английскими клубами. Были звонки, были разговоры, но данный момент я считаю, что Магомед должен получить постоянное место в сборной и потом уже делать следующий шаг. Конечно, российские клубы тоже за ним наблюдают, были запросы из московских команд. В России и Европе за ним следят.

    – Как началось ваше сотрудничество с Эльмиром Набиуллиным?

    – Когда в «Рубине» заиграл Оздоев, и я начал более тщательно следить за командой, за молодыми игроками, которые мне интересны и у которых еще все впереди. Я познакомился с родителями Эльмира, мы с ними нашли общий язык. Много общался с ним самими. В итоге у нас все сложилось и мы с ним сотрудничаем, недавно вместе с нынешним руководством наконец-то продлили контракт с «Рубином». Я думаю, что Эльмир большой талант и у него светлое будущее, дай бог, чтобы он был здоров, но пока «Рубин» для него это самое-самое. Никуда уезжать он пока не хочет. Хотя к нему тоже есть интерес, по поводу него звонили из Германии, конкретно интересовались. Не «Бавария» конечно, но хороший клуб из Бундеслиги. Из Англии тоже был интерес, но не в такой мере. За ним, и за Магомедом пристально следят европейские клубы.

    По данным Transfermarkt, стоимость Оздоева составляет пять миллионов евро, Набиуллина – четыре.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    07.03.2016 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 марта 2016, 14:19

      Боруссий из мёнхедладбаха и хоффенхайм интересовались оздоевым а набиуллином зенит и ливерпуль,в итоге через годик другой уйдут в локомотив или зенит)

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      Рейтинг: +407

      18JG > hodyrev 7 марта 2016, 22:02

      Оздоев уже был в рядах проводниц, ему хватит. Уверен, летом Оздоев переедет в Питер.

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      Рейтинг: +407

      18JG 7 марта 2016, 13:04

      В итоге оба будут в "Зените". Приятного просмотра.

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