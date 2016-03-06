Михайлович: «Я сильно разозлен на команду и на судью»

Наставник «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал поражение от «Сассуоло» (0:2) в игре 28-го тура Серии А.

«Я сильно разозлен на команду, на судью, но мне не хотелось бы об этом говорить. У нас было полное преимущество в первые 30 минут игры, но, как зачастую бывает, не смогли материализовать преимущество в гол.

Так больше не может продолжаться: мы создаем четыре-пять голевых моментов, а затем пропускаем первым же ударом по нашим воротам. Тем более, если речь идет об угловом.

К сожалению, мы были ослаблены по причине травмы Ньянга, так как Балотелли и Менез не нахожятся в оптимальном состоянии», – сказал Михайлович.