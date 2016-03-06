«Гамбург» – «Герта». Смотреть онлайн

«Герта» в нынешнем сезоне ведет активную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. «Гамбург» в последние годы привык играть с оглядкой назад на зону вылета, но победа в этом матче 25 тура немецкой Бундеслиги над берлинцами может позволить «динозаврам» подняться в турнирной таблице до статуса полноценного «середняка» лиги.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало игры «Гамбург» — «Герта» в 19:30. Не пропустите!