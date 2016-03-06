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    Карпин: «Многие ждут победы ЦСКА, но я бы не был столь в этом уверен»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби с ЦСКА.

    «Сложно что-то говорить про команды, которые два месяца не играли официальных матчей. ЦСКА сыграл на Кубок с «Уфой», но этого мало, чтобы сделать выводы о готовности команды. Тем более, что «Уфа» — не тот соперник, на фоне которого можно составить адекватное представление о силе ЦСКА. Так что в прогнозе буду отталкиваться от общих понятий.

    Нужно понимать, что это дерби, а значит, здесь может быть любой результат. Многие ждут победы ЦСКА, но я бы не был столь в этом уверен. В принципиальных матчах «Спартак» может сыграть хорошо. А ЦСКА, судя по концовке первой части сезона, совсем не является непобедимым. Кто сильнее усилился, тоже вопрос. ЦСКА приобрел Широкова, который уже забивает за новую команду, но при этом лишился Думбия. «Спартак» же купил Мельгарехо, хорошо выступающего по меркам РФПЛ.

    Я бы поставил здесь на ничью. Никто не захочет проигрывать и команды разделят очки. Но сумеют при этом порадовать зрителей голами. Все-таки соберется полный стадион, что для российского футбола — нечастое явление», — заключил Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2016 11:04
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 6 марта 2016, 17:18

      Да там только широков будет рвать своё очко,чтоб отомстить спартаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 6 марта 2016, 14:42

      ЦСКА победит этот бестрофейник, 3:1

      2
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 марта 2016, 11:39

      Свиньи должны чпокнуть лошадяк.

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska > Тяп-Ляп. 6 марта 2016, 14:36

      ЦСКА чпокнет и свинок и... ну, ты понял...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 6 марта 2016, 11:25

      Чуйка у меня что кони выиграют 2-1

      -3
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