Цаллагов: «Удивлен тому, сколько болельщиков пришло поддержать «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов остался под впечатлением от количества болельщиков, приехавших на их домашний матч в Саранске из-за неудовлетворительного состояния поля в Самаре.

«Честно говоря, я удивлен тому, сколько болельщиков приехало нас поддержать. Порой создавалось впечатление, что мы играем дома. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто смог приехать в Саранск. А также тем, кто болел за нас в Самаре. Что касается игры, то нам не получилось дожать соперника. У нас были моменты и шансы для взятия ворот, но чуть-чуть не хватило удачи.

«Ростов» ничем не удивил. Соперник играл грамотно, их футболисты выполняли установку тренера и забили. Им повезло больше, а нам меньше. Это был поединок равных соперников», — заключил Цаллагов.