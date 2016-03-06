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    Бабаев: «Есть вероятность, что ЦСКА сыграет на новом стадионе весной»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался доволен сроками строительства собственного стадиона клуба.

    «Ежедневно бываю на стройке, президент клуба также регулярно мониторит ситуацию. В настоящий момент идем в графике, и если обойдется без форс-мажора, точно примем поединок за Суперкубок и начнeм сезон-2016/17 на своем стадионе. Есть вероятность, что какие-то матчи получится провести уже в апреле или мае. Но здесь загадывать бессмысленно, поскольку от нас ничего не зависит. Нужно не только завершить строительство, но и собрать определенную документацию. Надеюсь, мы сможем получить ее максимально оперативно», — пояснил Бабаев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.03.2016 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      Mister Best 6 марта 2016, 15:31

      Жирный жир...а у какой команды есть свой стадион??? свой...означает построенный клубом...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Mister Best 6 марта 2016, 18:53

      деточка, у Спартака!!!
      а лошади, дай Бог осенью в этом офисе с патрульной вышкой сыграют)) аха-ха

      -2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 6 марта 2016, 13:36

      Славься мой ЦСКА, вперёд мой клуб!!!

      3
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 марта 2016, 13:20

      Стадиончик хорош,но не по сеньке шляпка.

      0
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