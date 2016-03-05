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    Николай Левников: «Россия не участвует в эксперименте с видеоповторами»

    Председатель комитета РФС по судейству и инспектированию Николай Левников заявил, что Россия не будет участвовать в эксперименте по введению видеоповторов, предназначенных для помощи судьям в сложных эпизодах. Отметим, данная практика будет введена не позже сезона-2017/18.

    "Вы же знаете, что одобрен только эксперимент. Сейчас те страны, которые подали заявку, его проведут, и только после этого будет принято решение: как и каким образом он будет введен. Россия не участвует, мы не подавали заявку на участие в эксперименте. Так что нужно подождать", – сказал Левников.

    Источник: Р-Спорт

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    05.03.2016 17:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 5 марта 2016, 20:38

      Опять мы в отстающих.

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      Рейтинг: +80

      cruiff 5 марта 2016, 18:12

      Казалось бы, причем тут Гинер?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 18:06

      Ясен пень, Гинеру энто к чему, ага. Помнится, в середине нулевых, ввели назначение судей на матчи РФПЛ исключительно жеребьёвкой за пару дней до игры. Уже через два тура Гинер и друг человека подняли хай, кто, блин, нас судит, мы - особенные, нас должны обслуживать исключительно проверенные и надёжные судьи: В.Иванов, И.Егоров, Гончар .... И таки добились своего, ага.

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