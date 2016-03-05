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    «Краснодар» — «Зенит». Онлайн-трансляция

    «Краснодар» и «Зенит» уже набрали 30 очков в этом чемпионате и по-прежнему имеют шансы догнать ЦСКА в борьбе за чемпионство. Сегодняшняя очная встреча двух команд поможет прояснить ситуацию в РФПЛ.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит». Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 20:43

      Хочется ругаться матом )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 5 марта 2016, 19:54

      отступать той и другой команды некуда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 марта 2016, 13:44

      Вперед Краснодар!!!
      Весь цивилизованный мир за вас!!!
      Отымейте клубик, сидящий на шее государства!

      -3
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