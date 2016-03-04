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    Агент Пеллегрини: «Никто из «Зенита» с нами не контактировал»

    Агент главного тренера "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини Хесус Мартинес не подтвердил информацию о предварительной договоренности своего клиента с "Зенитом".

    Ранее в СМИ сообщили, что 62-летний чилиец согласился подписать контракт с сине-бело-голубыми

    "Я видел информацию о контракте Пеллегрини с "Зенитом" в российских СМИ, однако она не соответствует действительности. На данный момент никто из российского клуба с нами не контактировал", - сказал он.

    Источник: Р-Спорт

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    04.03.2016 09:46
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    Комментарии9
    ...
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      Рейтинг: +11

      Alex 27.03 4 марта 2016, 13:35

      Ну не знаю,Пеллегрини или еще кто,главное что бы играли,а мясные вернули валеру ковалера и сидели в жопе...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4828

      neveldomha 4 марта 2016, 13:31

      А что в Италии один Пеллегрини? Да их там тыщи и не сосчитать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 марта 2016, 11:21

      Значит точно тренером Зенита будет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 10:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      То есть, утка.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 марта 2016, 09:54

      Началась очередная ромашка в СМИ.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 марта 2016, 09:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а бомжи вчера в экстазе бились))))
      Никому этот средненький клуб не нужен)))
      Хватайте Карпина, он вытащит вас с 6-го места на 5-е)))))

      -6
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 4 марта 2016, 10:16

      Да он же спартач.

      Нахрена нам овно? - жрите сами!

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 11:00

      Они его ждут, не дождутся. Аленичев явно не тянет.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Zeff 4 марта 2016, 11:23

      У этого мясного показушника с аваторкой его деревянного любимца всегда пена со рта хлещет при упоминании Зенита. Парни, не обращаем внимания

      5
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