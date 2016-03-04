Агент Пеллегрини: «Никто из «Зенита» с нами не контактировал»

Агент главного тренера "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини Хесус Мартинес не подтвердил информацию о предварительной договоренности своего клиента с "Зенитом".

Ранее в СМИ сообщили, что 62-летний чилиец согласился подписать контракт с сине-бело-голубыми

"Я видел информацию о контракте Пеллегрини с "Зенитом" в российских СМИ, однако она не соответствует действительности. На данный момент никто из российского клуба с нами не контактировал", - сказал он.