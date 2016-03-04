Лев: «В национальном первенстве может появиться интрига»

Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев отреагировал на неудачу мюнхенской "Баварии", которая проиграла в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии "Майнцу" со счетом 1:2.

"Все великие команды уже проходили через это. И если в субботу дортмундская "Боруссия" победит "Баварию", то разрыв между ними сократится до двух очков. Тогда в национальном первенстве появится интрига", — сказал наставник сборной.

Напомним, что 5 марта "Бавария" сыграет с дортмундцами в рамках 25-го тура Бундеслиги.