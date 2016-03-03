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  • Семин: «Спартаку» нужны более квалифицированные исполнители»

Семин: «Спартаку» нужны более квалифицированные исполнители»

3 марта 2016, 23:17
12

Бывший футболист "Спартака" Юрий Семин прокомментировал покупку красно-белыми полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

"Говорить о том, что форвард однозначно усилит команду, я бы не спешил. Мельгарехо играл в команде, которая не претендовала на высокие места. А потому предсказать, как он поведет себя в новом клубе, думаю, никто не сумеет.

"Спартак" ведь постоянно ставит перед собой максимальные задачи, и к этому надо быть готовым психологически. Если новичок — сильный человек, дополнительный стимул сделает его еще сильнее. В противном же случае неизбежны проблемы.

Играть в "Спартаке" — большая ответственность. За каждым его матчем только на стадионе следит тысяч под сорок болельщиков, требующих только побед и хорошей игры. Ну, а угадало ли руководство с Мельгарехо или нет, опять же покажет сезон. Замечу лишь, что команде, на мой взгляд, нужны более квалифицированные исполнители", - сказал Семин.

Напомним, что Мельгарехо перешел в "Спартак" этой зимой за 4,5 миллиона евро.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Мельгарехо Лоренцо Семин Юрий
Комментарии (12)
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ФК Зенит всея Руси
1457054122
Семин: «Спартаку» нужны более квалифицированные исполнители» ----- А что, тренер с квалификацией и опытом разве ему не нужен? Который уже недоучка Спартаком рулит! Аленичев в РПЛ провёл лишь один сезон. Занял место, давайте поглядим.... Википедия утверждает что Аленичев занял шестнадцатое место из шестнадцати возможных. Хуже просто физически невозможно.
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ФК Зенит всея Руси
1457054523
Семин: «Спартаку» нужны более квалифицированные исполнители» ----- А что, нормальный владелец разве ему не нужен? Федун рулит Спартаком второе десятилетие. Принял у Червиченки команду, только что выигрывавшую и чемпионат и кубок, то есть с чемпионскими традициями, с чемпионскими амбициями. И что дальше? Выиграл титулов, , давайте поглядим.... Википедия утверждает, что рекордная безтрофейная серия, которая безусловно не собирается заканчиваться. В составе больше нет игроков, познавших вкус Побед, имеющих опыт преодоления себя в успешной чемпионской гонке. То есть, железные ворота перед чемпионством закрыты наглухо. --- Юрий Палыч, может быть не с квалифицированных исполнителей всё-таки нужно начинать? Известная пословица утверждает, что лучше стадо баранов во главе со львом - чем стадо львов во главе с бараном. Чуть не написал - с Федуном.
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ФК Зенит всея Руси
1457054598
А ещё Спартаку были бы кстати нормальные, вменяемые болельщики. Но с эти вопросом уже точно непреодолимый тупик.
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