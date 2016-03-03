Семин: «Спартаку» нужны более квалифицированные исполнители»

Бывший футболист "Спартака" Юрий Семин прокомментировал покупку красно-белыми полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

"Говорить о том, что форвард однозначно усилит команду, я бы не спешил. Мельгарехо играл в команде, которая не претендовала на высокие места. А потому предсказать, как он поведет себя в новом клубе, думаю, никто не сумеет.

"Спартак" ведь постоянно ставит перед собой максимальные задачи, и к этому надо быть готовым психологически. Если новичок — сильный человек, дополнительный стимул сделает его еще сильнее. В противном же случае неизбежны проблемы.

Играть в "Спартаке" — большая ответственность. За каждым его матчем только на стадионе следит тысяч под сорок болельщиков, требующих только побед и хорошей игры. Ну, а угадало ли руководство с Мельгарехо или нет, опять же покажет сезон. Замечу лишь, что команде, на мой взгляд, нужны более квалифицированные исполнители", - сказал Семин.

Напомним, что Мельгарехо перешел в "Спартак" этой зимой за 4,5 миллиона евро.