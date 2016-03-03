Оганесян: «Если «Терек» позволит, сыграем в атакующий футбол»

Тренер "Локомотива" Саркис Оганесян рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура чемпионата России с "Тереком".

"Отошла ли команда после матчей Лиги Европы? Ребята не первый год в футболе, они профессионалы. Но при этом, конечно, тяжело перенести вылет из Лиги Европы. Было очень обидно. Команда сильно переживала. Пару дней ребята приходили в себя, но сейчас все уже забыто. Нужно готовиться к чемпионату России.

Какой футбол "Локомотив" покажет в Грозном? Если соперник позволит, сыграем в атакующий футбол. Но бежать сломя голову вперед никто не собирается. Требуем от ребят больше контролировать мяч и создавать моменты у ворот соперника. Конечно, мы не будет играть только от обороны или исключительно в атаку. Нужно смотреть по ситуации.

Сыграют ли в этом матче Игнатьев и Хенти? Пока тяжело сказать, кто выйдет в основе. Конечно, Игнатьеву полегче – ему знакомы все наши требования, он играл в чемпионате России. Хенти сложнее – все-таки он играл в другом чемпионате и в другой стране. Эзекиль постепенно адаптируется к новым условиям. Ребята должны понять, в какой футбол он играет, а сам Хенти – привыкнуть к нашим требованиям. Для этого нужно время. Верим, что у него все получится. Ниасс ведь тоже заиграл не сразу", – сказал Оганесян.

Матч "Терек" - "Локомотив" состоится 6 марта и начнется в 17:00 мск.