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    Булыкин задумался о завершении карьеры

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что может завершить карьеру.

    "На данный момент у меня есть несколько конкретных предложений, но сообщать их пока что не буду. В ближайшие две или три недели я решу, подходит ли мне одно из них. Если я всe-таки решу завершить карьеру, соберу небольшую пресс-конференцию или сыграю в прощальном выставочном матче.

    Сейчас я поддерживаю форму: три раза в неделю тренируюсь в клубе вместе с бывшими футболистами, например с Евгением Алдониным. Кроме того, я регулярно играю в теннис", – сказал Булыкин.

    Стоит отметить, что последний раз Булыкин выходил на поле в марте 2014 года, когда выступал за "Волгу".

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2016 19:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 3 марта 2016, 21:07

      ха ха

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