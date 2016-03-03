Аспиликуэта не хочет уходить из «Челси»

Защитник Сесар Аспиликуэта намерен отыграл за "Челси" еще не один сезон. Таким образом, футболист развеял слухи о возвращении в "Марсель".

"Я рассчитываю провести в "Челси" еще несколько лет. Я очень счастлив здесь и не думаю о переходе в другую команду. Я думаю только о синих.

"Марсель" оказал на меня большое влияние, дал шанс открыть для себя Европу. Я очень хорошо себя чувствовал во французском клубе. Но если и я уйду из "Челси", то только туда, где смогу развиваться еще сильнее, чем в лондонской команде", – сказал футболист.

Действующий контракт защитника с "Челси" рассчитан до лета 2019 года.