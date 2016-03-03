Lifenews: Пеллегрини провел переговоры с «Зенитом»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини обсудил детали будущего контракт с петербургским "Зенитом".

По информации источника, в Санкт-Петербурге чилийский наставник будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон. Тренер выразил готовность подписать долгосрочный контракт, в то время как руководство российского клуба собирается предложить соглашение, рассчитанное на два года.

Напомним, что нынешний наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет клуб по окончании сезона.