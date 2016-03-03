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    Lifenews: Пеллегрини провел переговоры с «Зенитом»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини обсудил детали будущего контракт с петербургским "Зенитом".

    По информации источника, в Санкт-Петербурге чилийский наставник будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон. Тренер выразил готовность подписать долгосрочный контракт, в то время как руководство российского клуба собирается предложить соглашение, рассчитанное на два года.

    Напомним, что нынешний наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет клуб по окончании сезона.

    Источник: Life

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    03.03.2016 16:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2016, 19:09

      подпишут на три и опять терпеть будут три года чтобы неустойку не платить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 марта 2016, 18:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      МС развалил, теперь за газпроект возьмется)

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 марта 2016, 17:45

      Lifenews, самый достоверный источник

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2016, 17:18

      Не бывать в Зените российским тренерам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 3 марта 2016, 17:16

      Не плохо. Но юрген Клопп лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 марта 2016, 16:58

      Оно Зениту надо? Или треба деньжат освоить по-быстрому?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 3 марта 2016, 16:55

      Это реально наилучший вариант,и если договорятся то надо на 2 года подписывать не более,перестраховаться следует а то получится как с Капелло

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