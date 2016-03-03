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Агент: «В Украине нет команды для Милевского, а в Россию он не хочет»

3 марта 2016, 10:18
3

Нападающий "Конкордии" Артем Милевский не хочет играть ни в чемпионате России, ни в чемпионате Украины.

"Были варианты, на нас выходили российские клубы, но пока Артем не готов туда ехать. Не только по политическим причинам, а в общем. В Россию он не хочет, нет у него желания. Так же, как и в Казахстан и Азербайджан.

Артем пытается не влезать в политику. Да, мы проводили акции, передавали футболки для бойцов АТО и у него есть своя позиция по отношению к происходящему. На сегодняшний день он не готов рассматривать варианты перехода в Россию и Украину. В Украине просто нету команды, а в Россию он сам не хочет", - сказал агент Александр Панков изданию "Обозреватель".

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Россия Конкордия Милевский Артем
Комментарии (3)
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shikari__
1456991203
Кому он здесь нужен? В Россию не хочет, потому что все предложения от клубов 4 дивизиона.
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Sergil
1456991566
Может просто потому, что это проспиртованное бревно никому не нужно?
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inzek
1456993913
а кто это вообще такой?
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