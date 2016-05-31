- 31 мая 2016
- 01:30 Агент: «Контракт Милевского с «Конкордией» закончился, ищем клуб с более серьезными задачами» 2
- 29 мая 2016
- 20:25 Милевский может продолжить играть в чемпионате Румынии 1
- 28 апреля 2016
- 15:17 Милевский имеет предложения из Португалии, Греции и Германии 3
- 27 апреля 2016
- 11:28 Милевским интересуются в Европе 4
- 1 апреля 2016
- 13:23 Милевский получил дисквалификацию на два матча 1
- 30 марта 2016
- 21:47 Видео Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален 5
- 22 марта 2016
- 08:41 Милевский: «Слухи меня веселят» 3
- 3 марта 2016
- 10:18 Агент: «В Украине нет команды для Милевского, а в Россию он не хочет» 4
- 22 февраля 2016
- 06:38 Агент Милевского: «В ближайшие дни Артем получит разрешение на работу» 1
- 21 февраля 2016
- 11:54 Председатель правления БАТЭ: «Главный тренер хотел пригласить Милевского в команду» 1
- 7 февраля 2016
- 07:21 Милевский: «Коллективчик в «Конкордии» очень веселый» 2
- 5 февраля 2016
- 15:56 Милевский стал игроком румынской «Конкордии» 1
- 10:18 Милевский отправится на дно румынского чемпионата 1