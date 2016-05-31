Агент: «Контракт Милевского с «Конкордией» закончился, ищем клуб с более серьезными задачами»

Нападающий Артем Милевский не намерен продлевать контракт с «Конкордией» и ведет переговоры с другими командами. Об этом рассказал агент игрока Александр Панков.

«Контракт действительно закончился. Ему там все понравилось, однако пока стоит задача найти клуб, который будет ставить перед собой более серьезные задачи.

«Конкордия» сделала предложение о продлении, но мы ведем переговоры с другими командами. При этом никто мосты не сжигает. Они дали нам время подумать до конца июня, а там будет видно. Он улетел в Минск, чтобы хоть немного побыть с семьей», – приводит слова Панкова «Обозреватель» .

Ранее сообщалось, что Милевский может продолжить карьеру в бухарестском «Динамо».