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  • Агент: «Контракт Милевского с «Конкордией» закончился, ищем клуб с более серьезными задачами»

Агент: «Контракт Милевского с «Конкордией» закончился, ищем клуб с более серьезными задачами»

31 мая 2016, 01:30
1

Нападающий Артем Милевский не намерен продлевать контракт с «Конкордией» и ведет переговоры с другими командами. Об этом рассказал агент игрока Александр Панков.

«Контракт действительно закончился. Ему там все понравилось, однако пока стоит задача найти клуб, который будет ставить перед собой более серьезные задачи.

«Конкордия» сделала предложение о продлении, но мы ведем переговоры с другими командами. При этом никто мосты не сжигает. Они дали нам время подумать до конца июня, а там будет видно. Он улетел в Минск, чтобы хоть немного побыть с семьей», – приводит слова Панкова «Обозреватель» .

Ранее сообщалось, что Милевский может продолжить карьеру в бухарестском «Динамо».

Источник: Бомбардир.ру
Европа Конкордия Милевский Артем
Комментарии (1)
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Adrian_Mutu
1464675407
лол) спил,скурил и снюхал весь свой талант!
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