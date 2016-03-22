Милевский: «Слухи меня веселят»

Нападающий «Конкордии» Артем Милевский в интервью Sport Arena признался, что хотел бы выступать в итальянской Серии А.

– Постоянные слухи, которые вокруг вас – Южная Африка, Вьетнам, «Рух» – напрягают или развлекают?

– Да зачем как-то на них реагировать? Меня это не обижает – это весело.

– Как относитесь к тому, что пресса лепит из вас то ли Пола Гаскойна, то ли Джорджа Беста?

– Мне это все параллельно. Да и футболисты ведь были хорошие, правда? Я за эти годы научился воспринимать все, как оно есть.

Если эта критика адекватная – я ее воспринимаю и стараюсь становиться лучше.

– Когда человек за каких то месяц-полтора в новой команде начинает забивать в каждом матче, возникает тема сборной. Хотели бы помочь Украине на Евро-2016?

– Естественно! Это моя мечта. Мне тяжело говорить на тему сборной. Могу сказать, что я очень дорожу проведенными в ее составе матчами и для меня это честь и мечта.

– Ваши личные предпочтения, как это известно давно, итальянский футбол?

– Да, это не изменилось. В Серии А хотелось бы сыграть.

– Футболист Артем Милевский чувствует себя готовым к топ-чемпионатам?

– Он пребывает нынче в сумасшедшей форме и в отличном настроении!