Милевский: «Коллективчик в «Конкордии» очень веселый»

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал заключение контракта с аутсайдером румынского чемпионата клубом "Конкордия".

"Очень рад, что буду продолжать заниматься любимым делом дальше, играть в футбол. Вариант с "Конкордией" интересен тем, что здесь очень рассчитывают на меня. К тому же, за эти полгода команда проведет 19 матчей. У меня очень большое желание играть. Количество матчей — хорошая возможность набрать оптимальные кондиции и помочь моей новой команде прежде всего голевыми действиями. Тем более что коллективчик тут собирается очень веселый. Прежде всего, стоит отметить Кристиана Ободо, у которого, на секундочку, 230 матчей в Серии А. Плюс, сенегальский защитник Ниассе, не так давно игравший в "Мордовии". Также в команде есть сильные местные ребята. Большое впечатление на меня произвели и условия нового клуба — несколько хороших полей, зал для фитнеса, гостиница. Очень важным для меня было то, что в "Конкордии" меня хотели видеть президент и главный тренер. Сразу почувствовал их уважение ко мне. Они сразу сказали, чтобы я обращался к ним по любому вопросу и обещали поддержку.

За эти два дня пребывания в столице Румынии увидел много красивых мест. Считаю, что Бухарест — хороший европейский город, он напомнил мне Прагу и Будапешт. Только такси "Дачии" — это просто жесть. Хочу сказать, что мне все равно, кто и что будет думать о моем выборе и что будут думать о Милевском. Я не собираюсь опускать руки, главное — в первую очередь, что я буду доказывать самому себе. А результат вы увидите", - сказал Милевский.