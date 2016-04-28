Милевский имеет предложения из Португалии, Греции и Германии

Футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы форварда «Конкордии» Артема Милевского, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны многих европейских клубов.

– Не скрою – уже есть конкретные варианты. Речь идет о клубах из первой Бундеслиги, а также румынских и греческих клубах. На данный момент мы изучаем предложения. Определяться будем уже в мае месяце – только тогда можно будет с большей долей вероятности сказать, в какой команде Артем продолжит карьеру.

– «Конкордия» при этом рассматривается?

– И такой вариант возможен – в клубе его очень хотят видеть и в следующем сезоне. Однако мы изначально говорили – что игрок и клуб помогут друг другу на каком-то этапе. Сейчас, когда Милевский много забивает и демонстрирует отличную форму, предложений очень много, и это различные варианты по географии, но при этом речь идет о клубах высокого уровня. Поэтому относительно «Конкордии» скажу так: впереди у Артема еще семь игр, и он должен их сыграть по высшему классу – много забивать, отдавать много результативных передач. Слава Богу, что он нашел свою команду и показывает отличные результаты.

– Раньше из реальных для Милевского назывались варианты в Португалии и Греции, сегодня говорим еще и о Германии. Какие критерии отбора этих вариантов?

– Главные – уровень возможностей и амбиций клуба. Это должен быть клуб, игроков которого вызывают в национальные сборные.