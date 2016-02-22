Агент Милевского: «В ближайшие дни Артем получит разрешение на работу»

Агент Артема Милевского Александр Панков прокомментировал ситуацию со своим подопечным и его новым клубом. Напомним, что недавно форвард подписал контракт с румынской "Конкордией".

"Причина не в трансферном сертификате, футбольные бумаги уже оформлены. Дело в том, что клуб еще не сделал разрешение на работу. Кстати, не только Артему. Разрешения ждут еще два футболиста.

Надеемся, в ближайшие дни все нормализуется. Тут ничего не зависит от меня или Артема. Это бюрократический момент", – подчеркнул Панков.