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    Кубок России. «Амкар» победил «Динамо» и вышел в полуфинал

    Пермский "Амкар" в 1/4 финала Кубка России обыграл "Динамо" и завоевал путевку в полуфинал. В первом тайме пермяки забили два гола усилиями Александра Прудникова и Николая Зайцева. Динамовцы безуспешно пытались отыграться до 86-й минуты, когда голом отметился Станислав Драгун. Впрочем, уже в компенсированное время футболист "Амкара" Алихан Шаваев забил третий гол с пенальти.

    Кубок России. 1/4 финала

    Амкар (Пермь) - Динамо (Москва) - 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 - Прудников, 26; 2:0 - Зайцев, 39; 2:1 - Драгун, 86; 3:1 - Шаваев, 90 (с пенальти)

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2016 19:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +16

      Avet91 2 марта 2016, 23:07

      https://vk.com/thisislifeeeeee
      eeee кто забанит или удалит , тот какашка

      0
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 2 марта 2016, 21:07

      Ну зачем подписывать с Пашей контракт на 3 года.Паша -Деревяша вообще ни о чём.я в шоке-никакой игры!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 марта 2016, 19:40

      Динамо не собирается играть в под коверные игры задуманные Мутко.
      Заставил вернуть Денисова в состав. Денисов - "ноль", а не игрок. Вот так и будут такие пижоны тянуть команду в низ.

      -2
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      Рейтинг: +407

      18JG > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 марта 2016, 13:30

      "Нас сюда приехала две тыщи,
      И споем мы дружно от души:
      Эй, Денисов развали ты днище,
      Развали, как развалил "Анжи"!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > 18JG 3 марта 2016, 13:30

      Приехало, Господи.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 марта 2016, 19:30

      Очередное доказательство того, что о мечте надо помалкивать! А то Кобелев выдал - мы должны выиграть кубок. Пустой трём. На очереди Аленичев с мечтой о чемпионстве )

      7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2016, 19:28



      Все спецы утверждают Динамо команда молодых а в стартовом составе на этот матч были всего два молодых Зобнин и Ташаев а Амкар их возил в первом тайме как команду из низов ФНЛ защитники все опытнейшие Козлов-Дьяков-Губочан-Ещенко что еще нужно в опорной Денисов как все у нас утверждают лучший опорник в нападении Погребняк-супер-форвард и Ионов плюс Драгун и с этим составом так играть значит Кобелев не тренер а физрук вывод сам напрашивается Динамо-яма

      8
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      Рейтинг: -4

      zepp61 2 марта 2016, 19:25

      Не так всё плохо у Динамо как может показаться. Молодой перспективный тренер - молодые перспективные российские футбаблисты..... Если бы летом удалось бы найти немолодого, но хорошего тренера и купить десяток мастеровитых легионеров - совсем всё может стать очень даже хорошо!

      -3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 марта 2016, 19:24

      у Динамо теперь есть все шансы попасть в фнл....развалили команду легендарного Льва Яшина...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Maga093 2 марта 2016, 19:16

      Амкар с Гаджиевым удивили МОЛОДЦЫЫЫЫ

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 марта 2016, 19:07

      Ну все нормуль, теперь можно Динамо не парится и строить команду, задача одна не вылететь в ФНЛ.

      6
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      Рейтинг: +407

      18JG 2 марта 2016, 19:07

      "Зенит" в финале.

      -2
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      Рейтинг: +407

      18JG > anjaneri 2 марта 2016, 20:09

      Мнение чурканов мне вообще не интересно.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG > russkiisergei 2 марта 2016, 21:16

      "Динамо"? Это да.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG > anjaneri 3 марта 2016, 13:29

      Ты бы затух в ауле своем, а?

      -1
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